Seçim sonrası dolar, euro, bitcoin! Piyasalarda 2.tur tepkisi: İşte 15 Mayıs 2023 son fiyatlar

Türkiye dün kritik seçimde sandık başına giderken gözler yeni günün sabahında piyasalardaki son duruma çevrildi. Dolar, euro, bitcoin ne kadar? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Şuana kadar açılan sandıklardan çıkan oylar neticesinde 2.tura kalması ön görülen seçime dolar,euro,bitcoin nasıl tepki verdi? İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi dolar, euro, bitcoin son durum ve detayları haberimizde sizler için derledik.

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Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oy oranına resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hiçbir aday ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı için Türkiye 15 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceği kesinleşti.

YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için "belirsizliğin devamını" piyasalar bugün itibariyle fiyatlamaya da başladı.

Piyasalar yeni haftanın ilk gününde seçim belirsizliğini fiyatlıyor. Piyasalar, cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalacağını öngörürken Türk Lirası ABD Doları karşısında değer kaybına devam etti. İşte seçim sonrası 15 Mayıs 2023 dolar, euro, bitcoin'de son fiyatlar...

Seçim sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,61 TL'den, Euro 21,40 TL'den, Sterlin 25,12 TL'den, Japon Yeni ise 14,40 TL'den işlem görüyor.



Geçen hafta Cuma günü Dolar 19,57 TL'den, Euro 21,38 TL'den, Sterlin 24,60 TL'den, Japon Yeni ise 15.12 TL'den işlem görmüştü.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 250 Dolar'dan, Ethereum ise 1,827 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 73,50 Dolar'dan işlem görüyor.