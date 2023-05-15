BIST 4.796
DOLAR 19,65
EURO 21,35
ALTIN 1.273,02
HABER /  EKONOMİ

Seçim sonrası dolar, euro, bitcoin! Piyasalarda 2.tur tepkisi: İşte 15 Mayıs 2023 son fiyatlar

Seçim sonrası dolar, euro, bitcoin! Piyasalarda 2.tur tepkisi: İşte 15 Mayıs 2023 son fiyatlar

Türkiye dün kritik seçimde sandık başına giderken gözler yeni günün sabahında piyasalardaki son duruma çevrildi. Dolar, euro, bitcoin ne kadar? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Şuana kadar açılan sandıklardan çıkan oylar neticesinde 2.tura kalması ön görülen seçime dolar,euro,bitcoin nasıl tepki verdi? İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi dolar, euro, bitcoin son durum ve detayları haberimizde sizler için derledik.

Abone ol

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oy oranına resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hiçbir aday ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı için Türkiye 15 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceği kesinleşti.

YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için "belirsizliğin devamını" piyasalar bugün itibariyle fiyatlamaya da başladı.

Piyasalar yeni haftanın ilk gününde seçim belirsizliğini fiyatlıyor. Piyasalar, cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalacağını öngörürken Türk Lirası ABD Doları karşısında değer kaybına devam etti. İşte seçim sonrası 15 Mayıs 2023 dolar, euro, bitcoin'de son fiyatlar... 

Seçim sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin 

Dolar 19,61 TL'den, Euro 21,40 TL'den, Sterlin 25,12 TL'den, Japon Yeni ise 14,40 TL'den işlem görüyor.
 
Geçen hafta Cuma günü Dolar 19,57 TL'den, Euro 21,38 TL'den, Sterlin 24,60 TL'den, Japon Yeni ise 15.12 TL'den işlem görmüştü.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 27 bin 250 Dolar'dan, Ethereum ise 1,827 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 73,50 Dolar'dan işlem görüyor.    

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde 12 ilde son oy oranları Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Deprem bölgesinde 12 ilde son oy oranları Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuşlardı! Ünal Karaman ve Gökhan Zan Meclis'e girebildi mi?
İYİ Parti'den milletvekili adayı olmuşlardı! Ünal Karaman ve Gökhan Zan Meclis'e girebildi mi?
Fatih Erbakan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Meclis'e giren Fatih Erbakan'ın gençliği nasıldı?
Fatih Erbakan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Meclis'e giren Fatih Erbakan'ın gençliği nasıldı?
Seçimin sürprizi Yeniden Refah partisi oldu Fatih Erbakan'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimin sürprizi Yeniden Refah partisi oldu Fatih Erbakan'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Şahan Gökbakar desteklediği Millet İttifakı'na tepki gösterdi
Şahan Gökbakar desteklediği Millet İttifakı'na tepki gösterdi
Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu
Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu
CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den vekil çıkarttı
CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den vekil çıkarttı
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Japonya, Rusya ve Çin'in Asya'daki askeri işbirliğinden endişe duyuyor
Evde bakım maaşları hangi illerde yattı 15 Mayıs 10 ilde hesaplara yattı
Evde bakım maaşları hangi illerde yattı 15 Mayıs 10 ilde hesaplara yattı
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi