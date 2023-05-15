Sera Kadıgil Meclis'e girdi mi, gece yarısı belli oldu! TİP'ten kaç kişi Meclis'e girdi?

Türkiye dün sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de netleşmeye başladı. En çok merak edilen isimlerden biri de TİP'li Sera Kadıgil oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Sera Kadıgil İstanbul'dan Meclis'e girmeye hak kazandı. Peki Sera Kadıgil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sera Kadıgil kiminle evli, eşi kim?

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TİP milletvekili olan Sera Kadıgil Meclise'e girdi mi sorusu bugün en çok merak edilenler arasına girdi. TİP milletvekili sayısı YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. İllerin çıkaracağı vekil sayıları geçtiğimiz haftalarda YSK tarafından duyurulmuştu. Peki, bu İstanbul’dan Milletvekili adayı gösterilen Sera Kadıgil, Meclis’e girdi mi?

Sera Kadıgil Meclis'e girdi mi?

Yüksek Seçim Kurulu’nun kesim seçim sonuçlarını açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de ortaya çıkacak. Dolayısıyla TİP’in milletvekili sayısı kesim seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından netleşecek. YSK’dan yapılacak açıklama sonrasında bilgiler burada olacak.

Sera Kadıgil resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul’dan Meclis’e girmeye hak kazandı.

Meclis kürsüsünde gerekse katıldığı programlarda açıklamaları ile dikkat çeken isim Sera Kadıgil oldu. TİP Sözcüsü olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü aslen Gümüşhaneli, İstanbul doğumlu ve şu anda 39 yaşında. Evli olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün eşi akademisyen olan Tolga Sütlü'dür. Henüz çocuğu olmayan Sera Kadıgil Hukuk Fakültesi mezunu.

Sera Kadıgil kimdir, aslen nereli?

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sera Kadıgil aslen Gümüşhane Kelkitli. Tam adı Saliha Sera Kadıgil Sütlü.

Vefa Lisesi'nden 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede özel hukuk alanında 2010 yılında yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Mary Üniversitesi'nde sinema eserleri üzerine araştırmalarda bulundu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Avukatlık kariyerini kültür sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Sera Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası, Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi, İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği gibi meslek örgütlerinin avukatlığını üstlendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu'nda üyelik görevinde bulundu.

2011-2012 yıllarında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve 2014 yılından itibaren 3 dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı.

2018 yerel seçimlerinde CHP'de İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı.

25 Haziran 2021 tarihinde CHP'den istifa ederek Erkan Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Burada parti sözcülüğü ve yasama büro sekreteri olarak görev aldı.

2011 yılında akademisyen Tolga Sütlü ile evlendi.Sera Kadıgil 1.61 metre boyunda, 58 kilo ve yay burcu. İyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.

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