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Zeynep Beşerler'in seçim sonucu hazımsızlığı! Halka hakaret etti...

Zeynep Beşerler'in seçim sonucu hazımsızlığı! Halka hakaret etti...

Oyuncu Zeynep Beşerler, sandıktan çıkan sonucu beğenmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen beşerler, halka yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunduç

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle ön plana çıkan oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonuçlarını hazmedemeyerek, halka "gerizekalı" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Beşerler, "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık..." ifadesini kullandı.

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