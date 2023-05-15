VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 6,1 azalışla 5.489,50 puandan başladı.

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Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 6,1 altında 5.489,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 altında 5.844,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.877,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun makroekonomik veri takvimi ve dünya genelinde merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde henüz resmi sonuç ortaya çıkmazken, oy sayımı devam ediyor.