'Erdoğan gitmeli' diyen Economist geri vites yaptı: Erdoğan rakibinin çok önünde gol attı

Seçim öncesi tartışılan Erdoğan kapağıyla tepki çeken İngiliz dergisi The Economist, 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendirdi. Dergi, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na resmen gol attığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, milletvekili seçimlerinde de kötü bir performans sergiledi" dedi.

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14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda sandıkların yüzde 99.2'si açıldı. Erdoğan oyların yüzde 49.4'ünü alırken Kılıçdaroğlu yüzde 45'ini aldı.

Türkiye'deki seçim sonuçları dünya basınının da gündemindeydi. Türkiye seçim sürecine girdiğinden beri art arda skandal paylaşımlar ve provokasyonlar yapan İngiliz gazetesi The Economist'ten geri vites geldi.

Gazete "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Oranlar hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı" sözlerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu kötü bir performans sergiledi

Haberin devamında ise "Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, 600 sandalyeden yaklaşık 211'ine kavuştu. Yüzde 35'lik oy oranlarıyla parlamento seçimlerinde de oldukça kötü bir performans sergiledi" dedi.

Türkiye'deki seçmenin durumuna da değinen dergi, "Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Seçimlere yüksek sayıda bir katılım gösterdi. Yüzde 88'in üzerinde bir katılım oldukça yüksek bir seçim oranı" dedi.