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Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında geri dönüşüm deposu ve alevlerin sıçradığı 2 serada hasar oluştu.

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Altıayak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kalan Suriyeli işçi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.


Karton ve plastiklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, yakındaki sebze ekili 2 naylon seraya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, seralar ve depo hasar gördü.

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