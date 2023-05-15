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Ümit Özdağ'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım! "Hepinizden özür dilerim"

Ümit Özdağ'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım! "Hepinizden özür dilerim"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleriyle ilgili haberler yakından takip edilirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Özdağ, yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçim performansı nedeniyle partililerden özür diledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız."

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