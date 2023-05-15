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Seçim sonrası altında hızlı yükseliş! İslam Memiş'ten 2. tur için olay sözler

Seçim sonrası altında hızlı yükseliş! İslam Memiş'ten 2. tur için olay sözler

Aylardır beklenen seçim dün gerçekleşti oyların sayımı sürüyor. Seçimden sonra altın fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı merakla takip ediliyordu. 15 Mayıs seçim sonrası altında hızlı bir yükseliş var. Cumhuriyet altında 10 bin lira rakamı görülüyor. Gram altın 1270 lirayı aştı.

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15 Mayıs 2023 altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Altının onsu 2.016 dolardan işlem görürken elinde altını olan yatırımcının yüzü gülmeye devam ediyor. Uzman isim İslam Memiş'in ise 2. tur sözleri dikkat çekti. 

15 Mayıs 2023 altın ne kadar?

Gram altın 1.271,44-1.271,66

Çeyrek altın 2.254,00-2.506,00

Cumhuriyet altını 9.017,00-10.022,00

Yarım altın 4.523,00-5.026,00

İslam Memiş'ten seçim sonrası uyarısı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş BTCHaber'de kaleme aldığı yazısında seçim sonrası için şunları kaleme aldı:

"Seçim sonrası piyasalarda yeni trend göreceğiz.  1.910-21,80 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Gram tarafı oldukça yüksek olduğundan o tarafta da sert düşüşler bekliyorum. Seçimin ikinci tura kalması, ikinci manipülasyon piyasasını göreceğiz."

 

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