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1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir

1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 37. haftanın ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Çaykur Rizespor olabilir.

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Dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle yarın oynanacak 37. haftada takımlar önemli müsabakalara çıkacak.

Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı haftanın ardından Yılport Samsunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekiple, Altaş Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci takım belli olabilir.

Ligde son 2 hafta öncesinde ligi 2. bitirebilecek 66 puanlı Çaykur Rizespor ile 61 puanlı Pendikspor bulunuyor.

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Beyçimento Bandırmaspor'u konuk edecek Pendikspor'un puan kaybı halinde Çaykur Rizespor, ne sonuç alırsa alsın ligi ikinci sırada bitirecek.


- Düşme hattı


Ligde son 2 haftaya düşme hattında giren 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve Gençlerbirliği'nden biri daha ligden düşecek.

Yarınki Altınordu-Erzurumspor FK maçında Altınordu, müsabakayı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Erzurumspor FK'nin mağlubiyeti ve Gençlerbirliği'nin konuk edeceği Sakaryaspor'u yenmesi durumunda Erzurum temsilcisi, TFF 2. Lig'e düşecek.

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