BIST 4.648
DOLAR 19,67
EURO 21,41
ALTIN 1.275,87
HABER /  SPOR

Son NBA finalisti Celtics adını konferans finaline yazdırdı

Son NBA finalisti Celtics adını konferans finaline yazdırdı

Celtics'in all-star oyuncusu Tatum, 51 sayıyla bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim oldu

Abone ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 112-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi.


NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Celtics, sahasında 76ers'ı mağlup ederek konferans finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.

Celtics'i galibiyete 51 sayı, 13 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum taşıdı. Jaylen Brown da 25 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Play-off kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 25 yaşındaki Tatum, bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 37,3 isabet oranıyla maçı tamamlayan 76ers'ta Tobias Harris 19 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 17 sayı ve Joel Embiid 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sera Kadıgil kocası, kiminle evli? Eşi Tolga Sütlü ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Sera Kadıgil kocası, kiminle evli? Eşi Tolga Sütlü ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Fazıl Say'dan seçim sonuçları açıklaması: Şu andan itibaren susuyorum
Fazıl Say'dan seçim sonuçları açıklaması: Şu andan itibaren susuyorum
BBP Lideri Mustafa Destici, Meclis dışında kaldı
BBP Lideri Mustafa Destici, Meclis dışında kaldı
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Seçim sonrası altında hızlı yükseliş! İslam Memiş'ten 2. tur için olay sözler
Seçim sonrası altında hızlı yükseliş! İslam Memiş'ten 2. tur için olay sözler
1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir
1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım! "Hepinizden özür dilerim"
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası dikkat çeken paylaşım! "Hepinizden özür dilerim"
Sera Kadıgil Meclis'e girdi mi, gece yarısı belli oldu! TİP'ten kaç kişi Meclis'e girdi?
Sera Kadıgil Meclis'e girdi mi, gece yarısı belli oldu! TİP'ten kaç kişi Meclis'e girdi?
'Erdoğan gitmeli' diyen Economist geri vites yaptı: Erdoğan rakibinin çok önünde gol attı
'Erdoğan gitmeli' diyen Economist geri vites yaptı: Erdoğan rakibinin çok önünde gol attı
Zeynep Beşerler'in seçim sonucu hazımsızlığı! Halka hakaret etti...
Zeynep Beşerler'in seçim sonucu hazımsızlığı! Halka hakaret etti...
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum