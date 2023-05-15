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Fazıl Say'dan seçim sonuçları açıklaması: Şu andan itibaren susuyorum

Fazıl Say'dan seçim sonuçları açıklaması: Şu andan itibaren susuyorum

Dünyaca ünlü besteci Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" ifadelerini kullandı.

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Besteci Fazıl Say, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" dedi.

Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.

Oy verdikten sonra böyle tweet atmıştı: Kazanacağız

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