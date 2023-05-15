Borsa açılışta devre kesti! Borsa İstanbul açılır açılmaz yüzde 6.38 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 azalışla 4.489,58 puandan başlarken, değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,03 puan ve yüzde 6,38 değer kaybederek 4.489,58 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 7,86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kaybederek günü 4.795,61 puandan kapattı. Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi

"Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Pay Piyasasında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 10.25.00'da eşleştirme yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30.00'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.