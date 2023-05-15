Zam isteği karşılık bulmayınca ayrılık ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin yıldızı yolcu

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosundaki oyuncularına teklifler gelen sarı-lacivertli takımda zam talebi karşılık bulmayan Miguel Crespo'nun ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Crespo'ya iki kulüp talip oldu.

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Yıldız oyuncularına teklifler almaya başlayan Fenerbahçe'de aynı zamanda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek ve ona göre karar verecek. Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimden istediği zam karşılık bulmadı.

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.

LaLiga'dan ciddi talipler var

Geçtiğimiz sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor.

15 milyon euro

Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 katkısı yaparken, bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Kaynak: Sabah