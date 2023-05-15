Nevşin Mengü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nevşin Mengü evli mi?

Seçim gündeminde yaptığı yorumlar ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen gazeteci Nevşi Mengü en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Başta Nevşin Mengü'nün kariyeri olmak üzere, özel hayatı, anne ve babası da çok merak edildi. Şahin Mengü, Figen Mengü'nün kızı olan Nevşin Mengü, 41 yaşında ve aslen Ankaralı.

Abone ol

Avukat ve siyasetçi Şahin Mengü'nün kızı olan gazeteci Nevşin Mengü, seçim döneminde yaptığı yayınlarla adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu. Aslen Ankaralı olan Nevşin Mengü, 41 yaşında. Nevşin Mengü'nün bilinen bir evliliği yoktur.

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Babası Şahin Mengü avukat ve siyasetçidir. İlk ve ortaöğretimi Ankara'da tamamlayan Mengü, Üniversite eğitimini ise yine Ankara'da Bilkent Üniversitesinde almıştır. Siyaset Bilimi öğrenimi gören Nevşin Mengü, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul'da Galatasaray Üniversitesinde gerçekleştirmiştir.

Nevşin Mengü'nün Eğitimi

Nevşin Mengü, ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünde almıştır. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde 'Türkiye üzerine toplumsal incelemeler' üzerine yapmıştır.

Mengü, aynı zamanda 2017 yılında 'İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?' ve 2021'de İ'Herkes İstediği gibi Yaşasın' isiminde iki tane kitap yayımlamıştır.

Nevşin Mengü'nün Gazetecilik Kariyeri

Nevşin Mengü medya sektörüne 2004 yılında Kanaltürk televizyonunda giriş yapmıştır. Tam bir yıl sonrasında Habertürk'e geçmiş ve muhabirlik deneyimini ilk kez burada yaşamıştır.

One Ajans'tan gelen teklifle birlikte 1,5 yıl boyunca ajansın Tahran muhabirliği görevini üstlenmiştir. Sonrasında Hürriyet gazetesinde çalışmış ardından da CNN Türk'te sunuculuk ve editörlük yapmıştır.

Bir süre herhangi bir mecrada bulunmayan Nevşin Mengü 2017 yılıyla birlikte Birgün gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır. Şu an kendi Youtube kanalı dışında DW Türkçe'nin Youtube kanalında program yapmakta ve Fox TV'de Orta Sayfa isimli programa katılmaktadır.