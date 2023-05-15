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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 715 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 227 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 470 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 533 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 715 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 227 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 15,2 ile akarsu santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,1 ile hidroelektrik ve yüzde 14,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 245 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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