Seçimde Erdoğan'ın önde olması Berna Laçin'i rahatsız etti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteleyen Berna Laçin, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olmasından rahatsız oldu. Berna Laçin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin..." ifadelerini kullandı.

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Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yayın yasaklarının kalkmasının ardından da sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı.

Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Berna Laçin ise bu sonuçların ardından tepki çeken açıklamalar yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin …" dedi.