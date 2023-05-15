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Savcı Sayan ve Osman Gökçek merak ediliyordu! Meclis'e biri girebildi...

Savcı Sayan ve Osman Gökçek merak ediliyordu! Meclis'e biri girebildi...

Milletvekilliği için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan Meclis'e giremedi. Osman Gökçek ise Meclis'e girdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri sonuçları yakından takip edilirken, milletvekili adayı olan bazı isimlerin Meclis'e girip giremedikleri merak ediliyor. 2023 seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan ve AK Parti Ankara 2. Bölge'den milletvekili adayı olan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. 

Resmi olmayan verilere göre, AK Parti İzmir 1. Bölgeden Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.

Yine resmi olmayan verilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

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