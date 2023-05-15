BIST 4.648
DOLAR 19,67
EURO 21,41
ALTIN 1.275,87
HABER /  EKONOMİ

Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı

Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı

Kentten en fazla ihracat yapılan sektör, 1 milyar 577 milyon 160 bin dolarla otomotiv oldu

Abone ol

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 779 milyon 259 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, yılın ilk 4 ayında ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürdü.

Kentten ocak-nisan döneminde 140 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 779 milyon 259 bin dolar ihracat yapıldı. İhracat pastasında en büyük pay yüzde 88,6 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti. Buna göre Sakarya, 4 ayda 1 milyar 577 milyon 160 bin dolar otomotiv ihracatına imza attı.

Sakarya'nın dış satımında demir ve demir dışı metaller sektörü de başı çekti. İkinci sırada bulunan sektörden 33 milyon 555 bin dolar dış satış gerçekleştirildi. Bu sektörü 28 milyon 102 bin dolarla makine ve aksamları, 26 milyon 34 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 23 milyon 668 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 17 milyon 197 bin dolarla çelik, 15 milyon 137 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Yılın ilk 4 ayında söz konusu alanlarda ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre artıran sektör, yüzde 34,7 ile makine ve aksamları oldu.

- İspanya'ya ihracat zirvede

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke, sırasıyla İspanya, Birleşik Krallık, Polonya, Fransa, Almanya, İtalya, İsrail, İsveç, Belçika ve Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya 222 milyon 400 bin dolar dış satım yapılırken, bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı en fazla artan ülke yüzde 29,8 ile İtalya oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor
Kamyon ile minibüs çarpıştı! Feci kazada 26 kişi öldü
Kamyon ile minibüs çarpıştı! Feci kazada 26 kişi öldü
Wagner Rus birliklerinin yerlerini Ukrayna’ya satmayı teklif etti ABD medyasının iddiası
Wagner Rus birliklerinin yerlerini Ukrayna’ya satmayı teklif etti ABD medyasının iddiası
Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
Seçimde Erdoğan'ın önde olması Berna Laçin'i rahatsız etti
Seçimde Erdoğan'ın önde olması Berna Laçin'i rahatsız etti
Seçim 2. tura kaldı ne demek, 2. turda ne olacak? 2. tur seçimleri ne zaman?
Seçim 2. tura kaldı ne demek, 2. turda ne olacak? 2. tur seçimleri ne zaman?
Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı
Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Nevşin Mengü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nevşin Mengü evli mi?
Nevşin Mengü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nevşin Mengü evli mi?
Borsa açılışta devre kesti! Borsa İstanbul açılır açılmaz yüzde 6.38 değer kaybetti
Borsa açılışta devre kesti! Borsa İstanbul açılır açılmaz yüzde 6.38 değer kaybetti
Zam isteği karşılık bulmayınca ayrılık ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin yıldızı yolcu
Zam isteği karşılık bulmayınca ayrılık ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin yıldızı yolcu
YSK Başkanı seçimde açılmayan sandık sayısını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları
YSK Başkanı seçimde açılmayan sandık sayısını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları