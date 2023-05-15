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Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını 8.460 liradan satılıyor

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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.275 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,71 üzerinde 1.275 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,22 düşüşle 2.011 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 2.018 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatının yön arayışında hareket ettiğini bildirdi.


Bugün Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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