Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya, İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyirle başladı.Abone ol
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 467,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.960 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.790 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.450 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 27.428 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.219 puanda bulunuyor.
Cuma günü 0,6 azalışla 1,0850 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0870'te dengelendi.
Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun makroekonomik veri takvimi ve dünya genelinde merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceği haftaya sınırlı yükselişle başladığını ifade etti.
Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ederken, enflasyonun hala istenilen seviyenin oldukça üzerinde olması gelecek dönem para politikasına ilişkin fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik verilerde ekonominin durumuna ilişkin sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın cuma günü yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Bugünün veri takviminde, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.