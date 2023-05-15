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YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener eşi kimdir?

YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener eşi kimdir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Oy sayma işlemleri henüz devam ederken YSK Başkanı Ahmet Yener sık sık ekranlara çıkıp, son durumu paylaştı. Peki YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beypazarı doğumlu olan Ahmet Yener, 57 yaşındadır. Peki 3 çocuk babası olan Ahmet Yener'in eşi kimdir?

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Türkiye dün sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçim 2. tura kalabilir. Oy sayımları devam ederken YSK Başkanı Ahmet Yener sık sık ekranlara çıktı ve son durumu paylaştı. Sıcak gündemin öne çıkan isimlerinden olan Ahmet Yener'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Aslen Beypazarı doğumlu olan YSK Başkanı Ahmet Yener 57 yaşında.

YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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