BIST 4.670
DOLAR 19,66
EURO 21,38
ALTIN 1.276,23
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 4 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 4 yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ön koltukta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza anı ve sürücünün kurtarılma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Kaza, gece 23.30 sıralarında Orhangazi-İznik Yolu üzeri Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik yönüne doğru giden 06 GL 534 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Utku Akbaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı.

Bahçe beton duvarına çarparak durabilen araçta sürücü ve otomobilde bulunan Y.T. (15), K.S. (15) ve Y.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ön koltukta ayakları sıkışan 2 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ve araçta sıkışan sürücünün kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi şiddeti kaç?
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi şiddeti kaç?
Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Yalova'da kentsel dönüşüm için "konteyner kent" kuruldu
Yalova'da kentsel dönüşüm için "konteyner kent" kuruldu
YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener eşi kimdir?
YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ahmet Yener eşi kimdir?
Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyuyor
Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyuyor
Uzmanlardan tavsiye: İyi ruh hali tahammülü artırır
Uzmanlardan tavsiye: İyi ruh hali tahammülü artırır
Bahar aylarında ürtikere dikkat
Bahar aylarında ürtikere dikkat
Savcı Sayan ve Osman Gökçek merak ediliyordu! Meclis'e biri girebildi...
Savcı Sayan ve Osman Gökçek merak ediliyordu! Meclis'e biri girebildi...
Galatasaray ile İstanbulspor 46. randevuda
Galatasaray ile İstanbulspor 46. randevuda
Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı
Sakarya'nın ihracatı 4 ayda 1,7 milyar doları aştı
Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor
Kamyon ile minibüs çarpıştı! Feci kazada 26 kişi öldü
Kamyon ile minibüs çarpıştı! Feci kazada 26 kişi öldü