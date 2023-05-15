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Kasımpaşa, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

Demir Grup Sivasspor ise ligde yaptığı 32 maçın 10'nu kazandı, 7'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Sivas ekibi, ligde 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.

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