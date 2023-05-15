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SEDAŞ, Gebze'de aydınlatma çalışmalarına başladı

SEDAŞ, Gebze'de aydınlatma çalışmalarına başladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma çalışmalarına Gebze'de devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ, Gebze-İstanbul geçiş güzergahı D-100 orta refüjdeki armatürlerin gücünü artıran bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında, İstanbul-Gebze geçiş güzergahında bulunan D-100 orta refüjdeki 250 vat gücündeki armatürler 400 vat ile değiştirildi. Ekipler ana arterlerin yanı sıra planlanan caddelerde de armatür güç artırım çalışmaları yaptı.

Yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta çalışmalar, 24 metre uzunluğundaki 6 sepetli araç, 16 metre uzunluğundaki 4 sepetli araç, 1 uyarı ikaz römorku, hava kontrol desteği sağlayan yüksek teknolojiye sahip 1 dron ve 30 kişiden oluşan saha ekipleri ile gerçekleştirildi.

Mevcut armatürlerin gücü yükseltilirken, muhtelif tipteki ampul ve balast değişimleri de tamamlandı. Yol ve çevre güvenliği tedbirleriyle çalışmalarını yürüten SEDAŞ ekipleri, aydınlatma seferberliğinde 200 armatür değiştirdi.​​​​​​​

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