Hangi parti kaç milletvekili kazandı? İşte Meclis'e giren milletvekillerinin partilere göre dağılımı

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı 321, Millet İttifakı ise 213 milletvekili çıkardı. Seçimin en büyük sürprizini anketçileri de ters köşe yaparak MHP yaptı. BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi Meclis dışında kalırken, Yeniden refah Partisi 5, DEVA Partisi 13, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekiline sahip oldu. HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti 62 milletvekili çıkarırken, TİP 4 milletvekili ile Meclis'e girdi. İşte Meclis'in milletvekili dağılımı...

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TBMM'nin 600 yeni üyesi belli oldu. Seçimin en büyük sürprizini MHP yaparken, 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri ile 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti aradan geçen 5 yılda yüzde 7 oranında oy kaybıyla 29 milletvekili kaybetti ve 266 milletvekili çıkardı. 2018 seçimlerinde yüzde 22,65 oranında oy alan CHP ise oy oranını yüzde 25,39'a yükseltebildi ve vekil sayısını 22 artırarak 169'a çıkardı. Ancak o vekillerin 36'sı küçük ortaklara gidecek.

AK Parti 266 milletvekili çıkardı

2018'deki milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,44 olurken, parlamentodaki sandalye sayısı 266 oldu.

CHP 168 vekil çıkardı ama...

CHP, 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkarırken, bu seçimde yüzde 25,39 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı. Bu 168 vekil arasında; 13 DEVA Partili, 10 Saadet Partili, 10 Gelecek Partili, 3 de Demokrat Partili olmak üzere 36 milletvekili de Meclis'e girdi. Böylece CHP'nin vekil sayısı 132'ye düşecek.

MHP milletvekili sayısını artırdı

2018 seçimlerinde yüzde 11,10 oy oranıyla 49 vekil çıkaran MHP, bu seçimde tüm anket şirketlerinin tahminlerinin çok üzerinde oy alarak büyük sürpriz yaptı. MHP, yüzde 10,05 aldı ve milletvekili sayısını 50'ye yükseltti.

HDP'nin vekil sayısı da oyu da azaldı

HDP, yüzde 11,70 oy oranıyla 67 vekil çıkarırken; kapanma riskine karşı çatısı altından girdiği Yeşil Sol Partisi'nde yüzde 8,79 oranında oy alarak koltuk sayısını 62'ye düşürdü.

TİP vekil sayısını ikiye katladı

2018'de HDP ile işbirliği yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) de Meclis'e iki vekil ile girmişti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşeni olan TİP, bu seçimde ise yüzde 1,72 oranında oy alarak Meclis'te dört koltuğun sahibi oldu.

İYİ Parti'nin oyu düştü vekil sayısı arttı

İYİ Parti'nin ise aradan geçen 5 yılda yüzde 9,96 olan oy oranı bu yıl yüzde 9,76 oldu. İyi Parti, sandalye sayısını bir artırarak 44'e yükseltti.

Saadet Partisi 10 milletvekili ile Meclis'te

2018 seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31 oy oranı ile milletvekili çıkaramamıştı. Saadet Partisi, CHP listelerinden giren tek vekille Meclis'te temsil edilmişti. Bu yıl seçime CHP'nin listelerinden giren Saadet Partisi, 10 milletvekili ile Meclis'e girdi.

HÜDAPAR ve Yeniden Refah Meclis'te

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR da Meclis'te üç vekille yerini aldı. Bu yıl seçime ilk kez giren ve Cumhur İttifakı ortağı olan Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,84 oranında oy alarak beş milletvekili ile Meclis'e girdi.

BBP, Zafer, Memleket, Vatan Meclis'te yok

Türkiye genelinde Zafer Partisi yüzde 2,25, BBP yüzde 0,99 ve Memleket Partisi de yüzde 0,93 oy oranına sahip oldu ve üç parti de Meclis dışında kaldı. Milletvekili adayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de böylelikle Meclis'e giremedi.

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi iyice çöktü

2018'de yüzde 0,23 oranında oy alarak milletvekili çıkaramayan Vatan Partisi de yüzde 0,10 oranında oy alarak yine Meclis'e giremedi.