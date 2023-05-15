Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi TİP'ten aday olmuştu

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Merak edilen isimlerden biri de eşi ile boşanma arefesinde olan oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu. Peki TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi? Resmi olmayan sonuçlara göre TİP'ten aday olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci meclise giremedi.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren vekiller belli olmaya başladı. Merak edilen isimlerden biri de TİP'ten Muğla vekil adayı olan Mehmet Aslantuğ oldu. Peki Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi? Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci milletvekili seçilemedi ve meclise giremedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. Magazin dünyasının son dönemde çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve gazeteci İrfan Değirmenci' de Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylarındandı. İkilinin meclise girip girmediği merak konusu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi

"Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi.

TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi. İrfan Değirmenci gece yarısı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Değirmenci paylaşımında, "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. TİP, 4 vekil çıkarttı. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Can Atalay, Ahmet Şık milletvekili. İzmir'de de henüz sisteme girilememiş çok oy var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" dedi.