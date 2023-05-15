Hangi ilde hangi parti birinci oldu! AK Parti 58 şehirde birinci olurken deprem illerini silip süpürdü

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için dün (14 Mayıs 2023) sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı yüzde 88.67 olarak açıklandı. 54 milyon 96 bin 402 seçmenin oy kullandığı 191 bin 910 sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimi şimdilik ikinci tura kalmış gözüküyor. TBMM seçimlerinde ise Cumhur İttifakı 26 milyon 340 bin 902 oyla 322 vekil çıkartırken, Millet İttifakı ise 18 milyon 807 bin 971 oyla 212 vekil çıkartmaya hak kazandı. Emek ve Özgürlük İttifakı 5 milyon 609 bin 395 oyla 66 vekil çıkarttı. Yeniden Refah Partisi 1 milyon 520 bin 255 oyla 5 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. AK Parti 57 şehirde birinci parti çıktı. İşte il il hangi parti kaç oy aldı tablosu...