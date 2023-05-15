Hangi ilde hangi parti birinci oldu! AK Parti 58 şehirde birinci olurken deprem illerini silip süpürdü
14 Mayıs cumhubaşkanı ve milletvekili seçimi bitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, hangi parti hangi şehirden kaç oy aldı? Şehirlerde hangi partiler birinci oldu? İşte seçimin oy tablosu...
Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için dün (14 Mayıs 2023) sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı yüzde 88.67 olarak açıklandı. 54 milyon 96 bin 402 seçmenin oy kullandığı 191 bin 910 sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimi şimdilik ikinci tura kalmış gözüküyor. TBMM seçimlerinde ise Cumhur İttifakı 26 milyon 340 bin 902 oyla 322 vekil çıkartırken, Millet İttifakı ise 18 milyon 807 bin 971 oyla 212 vekil çıkartmaya hak kazandı. Emek ve Özgürlük İttifakı 5 milyon 609 bin 395 oyla 66 vekil çıkarttı. Yeniden Refah Partisi 1 milyon 520 bin 255 oyla 5 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. AK Parti 57 şehirde birinci parti çıktı. İşte il il hangi parti kaç oy aldı tablosu...
Hangi parti ne kadar oy aldı?
14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 35,4; CHP yüzde 25,4; MHP yüzde 10; İyi Parti yüzde 9,80; İyi Parti yüzde 9,8; Yeşil Sol Parti yüzde 8,7; Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy alarak milletvekili çıkaran partiler oldu.
AK Parti 58 şehirde birinci parti
Türkiye genelinde illere baktığında AK Parti'nin 58 ilde birinci parti olduğu görüldü. AK Parti'nin birinci olduğu iller şöyle oldu:
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Düzce, Bolu, Ankara (2. ve 3. bölge),
Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Sinop, Adana, Kayseri, Yozgat, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Nevşehir, Yalova.