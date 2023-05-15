Milli sporcular Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Milli atletler, Karadağ'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ikişer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Niksic şehrinde düzenlenen organizasyon sonra erdi.

Şampiyonada 20 yaş altı erkekler kategorisinde Abdulmecit Açan 6 bin metrelik parkuru 30.02.3 ile tamamlayarak şampiyon oldu. Aynı Koşuda Ümran Bulut 30.20.9 ile ikinci, Mervan Hayır ise 3.02.0 ile dördüncü oldu. Türkiye takımlar sıralamasında ise organizasyonu birinci sırada tamamladı.

20 yaş altı kadınlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Kaya 35.51.1 ile ikinci, Gamze Altuntaş 35.56.3 ile üçüncü, Ceyda Pınar Melek ise 39.13.2'lik derecesiyle beşinci oldu. Türkiye kadınlarda da takım halinde 10 puan ile Balkan şampiyonluğu elde etti.

Büyük kadınlarda ise Nursena Çeto 57.44.9 ile birinci, Berfin Barışer 1.01.49.1 ile dördüncü, Aslı Kızılkaya 1:07.48.6 ise dokuzuncu oldu. Milli takım ise 14 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Büyük erkeklerde Yunuş Emre Akkuş 1:03.46.9 ile üçüncü, Mustafa Bakır 1:05.4.3 ile yedinci, Azat Demirtaş 1:07.05.7 ile 11. olurken, Türkiye takımlar sıralamasında ise Balkan ikincisi oldu.