Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın çarşı ve mahalle bekçileri tarafından merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde gece saatlerinde poşete saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.O, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.O'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.