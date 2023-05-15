İYİ Parti'de bir istifa şoku daha! Özcan Kadıoğlu sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partideki görevinden istifa etti. Özcan yaptığı açıklamada "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" dedi.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, aldığı kararla İYİ Parti'deki görevinden istifa etti. Kadıoğlu, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Kadıoğlu yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu yaptığı ikinci paylaşımda da "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.