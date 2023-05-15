BIST 4.652
DOLAR 19,66
EURO 21,39
ALTIN 1.274,28

Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

|
Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Türkiye dün kritik seçimde sandık başına giderken büyük umutlarla milletvekili adayı gösterilen bazı ünlü isimler Meclis'e giremeyerek partilerini ve sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu kapsamda zirvede 4 "ünlü adayı" seçilemeyen TİP var. TİP'i 3 adayla İYİ Parti takip ediyor. Peki diğer ünlü isimler seçimde ne yaptı? İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve  28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyların sayımında sona yaklaşıldı.

117
Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Seçimlerde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.

217
Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlü isimler şöyle:

317
Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...

Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AK Parti

417