Seçim sonuçları belli oldu: Meclis'e giremediler! İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...
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Türkiye dün kritik seçimde sandık başına giderken büyük umutlarla milletvekili adayı gösterilen bazı ünlü isimler Meclis'e giremeyerek partilerini ve sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu kapsamda zirvede 4 "ünlü adayı" seçilemeyen TİP var. TİP'i 3 adayla İYİ Parti takip ediyor. Peki diğer ünlü isimler seçimde ne yaptı? İşte Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler...
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyların sayımında sona yaklaşıldı.
117
Seçimlerde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.
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Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlü isimler şöyle:
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Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AK Parti
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