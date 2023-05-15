Seçim görevlisi paraları ne zaman ödenir, 14 Mayıs seçim görevli ücretleri

Türkiye dün, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti oyunu kullandı. Seçimler okullarda kurulan sandıklarda gerçekleşti. 14 Mayıs seçimlerinde görev alan vatandaşlar, seçim görevli ücretleri ne zaman ödenir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki seçimler 2. tura kalırsa seçim görevli ücretleri de değişir mi, ne zaman ödenir?

Abone ol

Türkiye sandık başına gitti ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. 14 Mayıs tarihinde 55 milyondan fazla seçmen sandığa giderek oy kullandı. Türkiye Genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 191 binden fazla sandık kuruldu. Okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yapıldı, seçimlerde seçim görevlisi olan vatandaşlar gün boyu sandıkları ve seçimleri takip etti. Peki seçim görevlisi olanlar kaç para alacaklar, seçim görevli ücretleri ne zaman ödenir? Seçim 2. tura kalırsa seçim görevli ücretleri ödemesi de ertelenir mi?

Seçimlerin tamamlanması ve sandıkların büyük bir kısmının açılmasıyla beraber sandık görevli ücretleri araştırılıyor. Peki 2023 Seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Müşahitler para alıyor mu? İşte, seçimde görev alanlar için son gelişmeler…

2023 sandık görevli ücretleri ne kadar oldu?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Müşahitler para alacak mı?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar..

Seçim görevlisi ne iş yapar?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.