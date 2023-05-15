Hasan Cemal'e milletvekili seçilemedi Meclis'e giremedi

Gazeteci Hasan Cemal, HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayıydı ancak meclise giremedi. Hasan Cemal, Ankara 1.Bölge 2.sıradan adaydı.

Abone ol

Türkiye sandığa gitti ve 28. dönem milletvekilleri belirginleşmeye başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

Kandil'in siyasi uzantısı olmakla suçlanan HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den aday olan Hasan Cemal Meclis'e giremedi. Hasan Cemal, Ankara 1.Bölge 2.sıradan adaydı.

İlk sonuçlara göre, Ankara 1. Bölge'de CHP 6, Ak Parti 4, İyi Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.