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Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya play-off barajında giren Göztepe yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 58 puanla 7. sırada yer alan Göztepe, takipçisi Beyçimento Bandırmaspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Ligde 53 puan ve averajla 9. durumdaki Ankara Keçiörengücü, fikstüre göre Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gerektiği için haftayı 3 puanla kapatacak ve puanını 56'ya çıkaracak.

Sarı-kırmızılı ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselme ihtimali bulunan Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde play-off'u garantileyecek. İzmir temsilcisi, yarınki müsabakayı berabere tamamlaması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yine play-off'ta oynama hakkı elde edecek.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ardından ligin son haftasında kendisi gibi 58 puanı olan Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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