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Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM'lerini ücretsiz kullanabiliyor

Alternatif Bank müşterileri Yapı Kredi ATM'lerini ücretsiz kullanabiliyor

Alternatif Bank müşterilerine bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM'lerinin yanı sıra Türkiye geneline yayılan 4 bin 700'den fazla Yapı Kredi ATM'sinden, herhangi bir ücret ödemeden 7/24 gerçekleştirme imkanı sunuluyor

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Alternatif Bank, Türkiye genelinde ortak ATM kullanımı için Yapı Kredi ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Yapı Kredi ve Alternatif Bank arasında başlayan iş birliğiyle Alternatif Bank müşterilerine bankacılık işlemlerini, kendi banka ATM'lerinin yanı sıra Türkiye geneline yayılan 4 bin 700'den fazla Yapı Kredi ATM'sinden, herhangi bir ücret ödemeden 7/24 gerçekleştirme imkanı sunuluyor.

İş birliği kapsamında, Alternatif Bank müşterileri, Yapı Kredi ATM'lerini, banka, kredi ve ön ödemeli kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme gibi işlemlerini, işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabilecek.

Alternatif Bank müşterileri ayrıca, Alternatif Bank Mobil uygulamasındaki QR Kod seçeneğiyle tüm Yapı Kredi ATM'lerinde işlemlerini kartları yanında olmadan da kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

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