Bütçe açığı Nisan ayında 132,4 milyar lira oldu

Merkezi yönetim bütçe dengesi, Nisan ayında 132,4 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı yılın ilk 4 ayında ise 382,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Verilere göre nisanda bütçe gelirleri 267,9 milyar lira oldu. Nisanda harcamalar ise 400,4 milyar liraya yükseldi. Ocak-Nisan döneminde her ay 300 milyar liradan fazla harcama yapan bütçenin, şubat ayında ulaştığı 389 milyar lira seviyesi de nisanda aşıldı.

1,4 trilyon lira harcama yapıldı

Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon lira olurken, bütçe giderleri ise 1,4 trilyon lira olarak açıklandı.

Ocak ayında 32,2, şubat ayında 170, martta ise 47,2 milyar lira açık veren bütçe dengesi, nisanda ise 132,4 milyar lira açık verdi. Böylece Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 382,4 milyar lira oldu.

Faiz dışı denge ise nisanda 97 milyar lira açık verdi. Yılın ilk 4 ayında faiz dışı açık 247,3 milyar lira olarak bildirildi.

Faiz dışı açık, bütçe tahmininin yüzde 263'ü

2023 bütçe tahmininde bütçe açığı 659,4 milyar lira, faiz dışı açık ise 93,8 milyar lira olarak öngörülmüştü.