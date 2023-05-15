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Nesli tükenmek üzere! Ardahan'da bitkin halde bulundu, koruma altına alındı

Nesli tükenmek üzere! Ardahan'da bitkin halde bulundu, koruma altına alındı

ARDAHAN'da bitkin bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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Merkeze bağlı Tepeler köyünde bitkin haldeki balaban kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu vatandaşlardan teslim aldı.

Genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan kuşun, hava şartları nedeniyle bitkin düştüğü belirtildi.

Koruma altına alınan kuş, yapılacak tedavinin ardından doğal ortamına salınacak.

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