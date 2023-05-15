2023 seçiminin sürprizleri! Rize, Diyarbakır, Nevşehir ilklerin kentleri oldu

Dün milyonlar sandık başına gitti. Kesin sonuçlar için ise heyecan dorukta. Öte yandan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde birçok ilk yaşandı. Giresun ve Nevşehir tarihinde ilk kez kadın vekil çıkarırken Rize'den 43 yıl, Diyarbakır'dan 21 yıl sonra CHP milletvekili çıkardı. TDP lideri Mustafa Sarıgül Erzincan vekili oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ilklere sahne oldu. 3 milletvekilinin çıktığı Nevşehir'de, ikisi AK Parti'den, biri de MHP'den olmak üzere, bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan.

Karar'da yer alan habere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç MHP'nin birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20,5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu.

Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.

CHP 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı

CHP, 43 yıl aradan sonra kesin olmayan sonuçlara göre, Rize'den milletvekili çıkardı. Yüzde 21,4 oy alan inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı meclise gidecek.

Sarıgül Meclis'te

Bir sürpriz de Erzincan'da yaşandı. CHP listelerinden aday olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 36,2 oy aldı. Kentte bir milletvekili de AK Parti çıkardı.

Diyarbakır ve Kars'ta 21 yıl sonra ilk

2018'de İstanbul'dan seçilen Diyarbakırlı milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu kez memleketinden milletvekili oldu.

CHP, Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 55’e ulaştığı Kars’ta , CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.