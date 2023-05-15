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Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü

Batı Şeria'da İsrail'e ait bir İHA düştü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'da düştüğü bildirildi.

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İsrail ordusu Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm Mülteci Kampı'nda düştüğü belirtildi.


Düşen İHA'nın çevreye dağılan parçalarının toplandığı ve bilgilerin sızması konusunda endişe bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


Söz konusu İHA'nın düşüş nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.

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