Müşahitler seçim parası alacak mı? Müşahitlere seçim görevli ücreti ödenir mi?

Müşahit yani seçim gönüllüsü olanlar seçim görevli ücreti alacaklar mı sorusu merak edildi. Türkiye dün sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Türkiye genelinde seçim boyunca görev alan binlerce vatandaş şimdi seçim görevli ücretleri ne zaman ödenir sorusuna yanıt arıyor. Peki müşahitlere seçim parası verilir mi?

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Türkiye dün, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Türkiye Genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçim günü müşahitlik yapanlar ise en çok seçim görevli parası ödenecek mi sorusunun yanıtına kilitlendi. Sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye verilen isim olan müşahitler seçim gönüllüsü olduğu için ödeme yapılmaz.

Müşahitler para alacak mı?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar..

2019 yılında kaç para ödendi?

Seçim görevlileri için güncel ücretler henüz durulmadı. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

2023 sandık görevli ücretleri ne kadar?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.