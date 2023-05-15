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Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...

Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...

Resmi olmayan sonuçlara cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

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Dün gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile birleşmiş durumdayız

Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.

Seçimi büyük bir ilgiyle takip ediyoruz

Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

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