TİP'li Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi.Abone ol
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Muğla milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis’e giremedi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığı son verilere göre Muğla’da açılan sandık oranı yüzde 99,22. Bu tabloya göre yüzde 5,55 oy alan Mehmet Aslantuğ, TBMM'de yer alamadı.
Aslantuğ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
Seçim sonucuna göre Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.