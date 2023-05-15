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İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...

İSTANBUL'da cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili oyların tamamı sayıldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 190 bin fazla oy aldı. İşte İstanbul'un sandık sonuçları...

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14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları kesinleşmedi, oyların sayımı ve sisteme girişi sürerken, İstanbul'daki oyların tamamı sisteme girildi. YSK verilerine göre İstanbul seçmeninin 4 milyon 928 bin 404'ü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercihini kullanırken, 4 milyon 738 bin 996'ini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana tercih kullandı. 

140 bin 594 oy geçersiz sayıldı

YSK verilerine göre İstanbul’da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 milyon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 594’ü geçersiz sayıldı. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şöyle:

İşte adayların aldığı oylar...

– Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 404 (yüzde 48,55)
– Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996 (yüzde 46,69)
– Sinan Oğan 457 bin 567 (yüzde 4,51)
– Muharrem İnce 25 bin 738 (yüzde 0,25)

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