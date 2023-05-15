İki arkadaşın feci ölümü! Aileleri sonradan fark etti

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde iki çocuk, serinlemek için girdikleri gölette boğularak can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Yunus Aslanbay (16) ve Yaşar Yıldız (17) serinlemek için Sofular Göleti’ne girdi. Girdikleri gölette batmaya başlayan iki arkadaş sudan çıkamadı ve boğularak can verdi.

Durumu fark eden aileleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ortaklaşa yaptığı çalışmada 2 arkadaşın cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.