BIST 4.673
DOLAR 19,67
EURO 21,42
ALTIN 1.272,60
HABER /  DÜNYA

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gözaltına alındı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Abone ol

İsrail ordusu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, bu gece Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenlendiğini bildirdi.

Baskınlar sonucu 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Es-Siletu el-Harisiyye beldesinde ise gözaltı sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olaylar çıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
İki arkadaşın feci ölümü! Aileleri sonradan fark etti
İki arkadaşın feci ölümü! Aileleri sonradan fark etti
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...
Rusya'dan son dakika seçim açıklaması! Kim kazanırsa kazansın...
Can Atalay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? TİP'ten Meclis'e giren Can Atalay evli mi?
Can Atalay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? TİP'ten Meclis'e giren Can Atalay evli mi?
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı sandıklarının tamamı açıldı! İşte İstanbul'un tercihi...
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
Diyarbakır'da seçim sonuçları: Yeşil Sol'a soğuk duş! Hesaplar tutmadı
Diyarbakır'da seçim sonuçları: Yeşil Sol'a soğuk duş! Hesaplar tutmadı
Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi
Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ’dan açıklama: An itibarıyla…
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ’dan açıklama: An itibarıyla…
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Bartın'da polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti
Bartın'da polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti