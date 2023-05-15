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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 47'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 19,6580 liradan, avro 21,3670 liradan satılıyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 azalışla 4.643,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,97 puan değer kaybetti.

Cuma günü 4.795,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 306,03 puan ve yüzde 6,38 değer kaybederek 4.489,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.475,45, en yüksek ise 4.700,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,56, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, BİM Birleşik Mağazalar oldu.

- Altının onsu 2.016 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,94, bileşik getirisi yüzde 10,19 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 136,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6580 liradan, avro 21,3670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.016 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

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