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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan seçim sonuçlarını değerlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan seçim sonuçlarını değerlendirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, milletin, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullandığı değerlendirmesinde bulundu.

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Arslan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, Türkiye'nin tarihi bir seçimi daha geride bıraktığını belirtti.

Seçime katılım oranının yüzde 87'yi aşarak rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu oran, toplumun demokrasi, sandık ve siyasete olan güvenini bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Milletimiz, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır. Seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş, seçim ikinci tura kalmış olsa da milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini ilan etmiştir."

 "Milletimiz, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir"

Cumhur İttifakı'nın, Milletvekili Genel Seçiminde önemli başarıya imza atarak Meclis çoğunluğunu sağladığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar yönetimde yaşadığımız istikrarsızlıklar ve beraberinde getirdiği siyasi, ekonomik ve toplumsal krizler milletimizin hafızasından silinmemiştir. Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için Parlamentoyu kendi iradesine göre şekillendirmiş, teröre, küresel güçlerin kuklalarına, ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara fırsat vermemiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermemiştir. İnanıyoruz ki yeni yüzyıl güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır."

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