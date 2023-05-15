CHP'den YSK önünde açıklama! 'Esas seçim şimdi başlıyor'

Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışı oyların sayımını sürdürürken, CHP'den YSK önünde yurt dışı oylarına ilişkin açıklama geldi. Levent Gök, seçimin ikinci tura gitmesinin artık kesin olduğuna işaret etti. Gök, "Esas seçim şimdi başlıyor" dedi.

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Yurtdışı oyların sayımı ve sisteme girilmesi sürerken CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, YSK önünde açıklamalarda bulundu. "Yurt dışı oylarının sayımı ve dökümüyle ilgili bir toplantı yaptık. Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayımının tamamlandığını görüyoruz" diyen Levent Gök şunları söyledi:

Yurtdışı oylarında son durum

- Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 56-57 civarında, Kılıçdaroğlu'nun 40-42 civarında, Sayın Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor.

Seçim ikinci tura kalacak

- Sandığa işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim var. Seçimin ikinci tura kalma olasılığının olacağını öngörüyoruz. Bu konuda değerli YSK hakimlerinin açıklamalarını beklemek gerekir.

Genel başkanımız ikinci tura kalmıştır

- Türkiye ilk kez ikinci turlu bir seçim yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız ikinci tura kalmıştır. İkinci turda herkesin sorumluluk içerisinde hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor.