Osman Gökçek Meclis'e girdi mi 28. dönem AK Parti milletvekili oldu mu?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde en merak edilen isimlerden biri de Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu. AK Parti Ankara 2. bölgeden aday gösterilen Osman Gökçek, Meclis'e girdi mi, milletvekili oldu mu?

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14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen isimlerden biri de Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu. AK Parti Ankara 2. bölgeden aday gösterilen Osman Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu, Meclis'e girdi.

Ankara 2. bölge milletvekili adaylarından olan Osman Gökçek resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Kesin seçim sonuçları ve Meclis’e giren milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak

Osman Gökçek kimdir?

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, AK Parti'den Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek'in adaylık ilanı sonrası hayatı da merak edildi. Beyaz TV ekranlarında sık sık gündemi yorumlayan Osman Gökçek'in Ahmet Gökçek adında bir de kardeşi var.

Aslen Ankaralı olan Osman Gökçek 40 yaşında. Bilinen bir evliliği olmayan Osman Gökçek'in eşi ve çocuğu yok.

Osman Gökçek kimdir?

12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu’nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Lise öğrenimime Samanyolu Koleji’nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği’nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçildi. Keçiören’in ardından Ankara’da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı oldu ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu’nu kurmak için öncülük etti.

Yurt dışında birçok seminere katılarak, Aralık 2003 tarihinden sonra Hollanda’ya ilk sivil girişimi sağlayan gruba liderlik etti. Katılmış olduğu toplantılarda Türkiye üzerinde kötü amaçlı yapılan lobi faaliyetlerine karşı mücadele verdi.

Başkent Grubu 2004 yılı “81.Yılın Altın Adamı” ödülünü aldı, ayrıca Başkent Son Haber gazetesinin Yılın En Başarılı Dernek Başkanı ödülünü aldı. 2005 yılında düzenlenen 1.Dünya Yerel Yönetimler Barış Konferansı’na (1.INTERNATIONAL LOCAL AUTHORITIES CONFERENCE FOR PEACE 2005) Türk gençliğini temsilen panelist olarak katılım sağladı ve Türk gençliğinin görüşlerini dile getirdi.

Kazakistan Gençlik Kongresi (YOUTH CONGRESS OF KAZAKHSTAN) ile kardeşlik protokolü imzalayarak Türk-Kazakistan gençliği arasında dostluk köprüsü oluşturdu.

Kanal 6 televizyonunda 12 hafta boyunca gençliğin sorunlarıyla ilgili “Var mı Gençlik Gibisi?” programının da yapımcılığını üstlendi.

Hacettepe Eğitim Vakfı ile yapılan protokol ile gençleri mesleki alanda geliştirmek için sertifika programı düzenlenmesinde etkili rol oynadı.

2006 yılında Güneydoğu Life Dergisi tarafından gençler için yaptığım çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Eğitimde fırsat eşitliğine inandığı için 10 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları düzenlenmesinde öncülük etti.

2006 yılında Çankaya Gönüllüleri Derneği başkanlığına seçildi.

Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu ve Çankaya Gönüllüleri Dernek başkanlığı görevleri halen devam eden Osman Gökçek, 2010 yılında başladığı Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini halen sürdürmektedir.