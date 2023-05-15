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Gezi Parkı'nda "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlamıştı! Fuat Yıldırım Milletvekili seçildi mi?

Gezi Parkı'nda "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlamıştı! Fuat Yıldırım Milletvekili seçildi mi?

Camide içki içtiler yalanına karşı çıkan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini Fuat Yıldırım CHP İstanbul 2. bölgeden 10. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmıştı. Yıldırım partisinin yeteri kadar oy alamaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vekil olarak gidemiyor.

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Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıra milletvekili adayı Fuat Yıldırım, seçilemedi.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AKP yüzde 35,4, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 10, İyi Parti yüzde 9,8, Yeşil Sol Parti yüzde 8,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy alarak milletvekili çıkaran partiler oldu. 

CHP'den Meclis'e giremeyen isimlerden biri de Gezi eylemleri sırasında camide bira içildiği iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul 2. Bölge'den yüzde 26,5 oranında oy alarak sekiz vekil çıkarabildi. 

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